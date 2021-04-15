Олексій Данілов нагадав, що українсько-російська війна триває не лише на передовій, але й на інформаційному фронті. Як підкреслив секретар РНБО, однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції та є лідерами думок.

На думку Данілова, у питанні пропаганди Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

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Секретар РНБО зазначив, що всі антиукраїнські наративи у Кремлі сплановані, створюються і керуються з російської території. Крім того, широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня.

Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" має на меті вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність,

– заявив Данілов.

Він зауважив, що платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.

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Данілов також констатував, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

Зверніть увагу! Останнім часом рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, Росія стягує зброю до окупованого Криму.

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