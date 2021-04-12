Авторка фейку про "розіп'ятого хлопчика" Галина Пишняк поскаржилась на дискримінацію. Мовляв, росіяни виганяють її назад в Україну.

Ведуча 24 каналу Тетяна Кругова вважає, що це є яскравим прикладом справжнього ставлення Росії до українців. І мовиться навіть про тих, хто у 2014 році підтримав військову агресію на Донбасі.

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"Ось вам справжня російська гостинність, ось вам ставлення росіян до українців. Будьте певні – так буде з кожним, хто кричав: "Путін прийди, Путін допоможи"", – наголосила вона.

Авторка фейку про розіп'ятого хлопчика скаржиться на дискримінацію

Галина Пишняк у 2014 році створила один з найгучніших фейків російської пропаганди. Жінка розповіла про хлопчика, якого нібито українські військові розіп'яли у Слов'янську.

Вона зникла одразу після того, як з'ясувалося, що все це брехня. Зараз її розшукали російські журналісти, розпитали про життя, погляди, і головне спитали – навіщо розповіла найбільший міф в історії російської пропаганди.

Авторка фейку заявила, що її просто попросили журналісти. І додала, що шкодує, адже історія обернулася жахом для її родини.

Її просто попросили – це класне пояснення. До речі, Галина родом з Західної України, в неї там є родичі. Вона з ними практично не спілкується. Чоловік до Майдану був у київському Беркуті. Зараз вони живуть в Росії під Смоленськом, з горем пополам отримали російське громадянство,

– відзначила Тетяна Кругова.

Галина Пишняк скаржиться, що росіяни її дискримінують, відправляють назад в Україну, а дітей називають бандерівцями.

"Ну, якщо все так погано в Росії, ласкаво просимо назад в Україну", – іронічно зазначила ведуча 24 каналу.

Тетяна Кругова відреагувала на дискримінацію авторки фейку про "розіп'ятого хлопчика":

Історія про "розіп'ятого хлопчика": що відомо