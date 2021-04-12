Автор фейка о "распятом мальчике" Галина Пышняк пожаловалась на дискриминацию. Мол, россияне выгоняют ее обратно в Украину.

Ведущая 24 канала Татьяна Круговая считает, что это является ярким примером истинного отношения России к украинцам. И говорится даже о тех, кто в 2014 году поддержали военную агрессию на Донбассе.

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"Вот вам настоящее русское гостеприимство, вот вам отношение россиян к украинцам. Будьте уверены – так будет с каждым, кто кричал: "Путин приди, Путин помоги", – подчеркнула она.

Автор фейка о распятом мальчике жалуется на дискриминацию

Галина Пышняк в 2014 году создала один из самых громких фейков российской пропаганды. Женщина рассказала о мальчике, которого якобы украинские военные распяли в Славянске.

Она исчезла сразу после того, как выяснилось, что все это ложь. Сейчас ее разыскали российские журналисты, расспросили о жизни, взглядах, и главное спросили – зачем рассказала самый большой миф в истории российской пропаганды.

Автор фейка заявила, что ее просто попросили журналисты. И добавила, что сожалеет, ведь история обернулась кошмаром для ее семьи.

Ее просто попросили – это классное объяснение. Кстати, Галина родом из Западной Украины, у нее там есть родственники. Она с ними практически не общается. Муж до Майдана был в киевском Беркуте. Сейчас они живут в России под Смоленском, с горем пополам получили российское гражданство,

– рассказала Татьяна Круговая.

Галина Пышняк жалуется, что россияне ее дискриминируют, отправляют обратно в Украину, а детей называют бандеровцами.

"Ну, если все так плохо в России, добро пожаловать обратно в Украину", – иронично отметила ведущая 24 канала.

Татьяна Круговая отреагировала на дискриминацию автора фейка о "распятом мальчике":

История о "распятом мальчике": что известно