Все мы помним жуткий до смешного фейк российской пропаганды о распятом мальчике на Донбассе в 2014 году. Журналисты проекта Fake News решили разыскать его авторшу – Галину Пышняк. И им это удалось.

Пышняк согласилась на разговор, и во время него рассказала – что все же собственными глазами видела того мальчика. А еще – о травле в России, и о том, что сожалеет о своей скандальной истории.

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История о "распятом мальчике" – снова актуальна

Галина Пышняк в 2014 году дала интервью российскому "Первому каналу". Там она рассказала о мальчике, которого украинские военные якобы, страшно сказать, распяли в Славянске.

Сейчас женщина (вместе со своим мужем – бывшим беркутовцем, а затем боевиком) живет в замечательной российской глубинке под Смоленском. Регион тот, к слову, довольно депрессивный.

Пышняк с мужем очень довольны, что получили гражданство России, и "все у них нормально". Вот только журналисты заметили, что рассказывает свою историю женщина сбивчиво, в том числе и о "распятом мальчике".

Ни одного доказательства истории Пышняк так и не нашли (что и не удивительно, ведь это выдумка от начала до конца), однако женщина до сих пор утверждает, что не врала.

Я не хочу ничего говорить – ни да, ни опровергать. Каждый имеет право на свое мнение,

– сказала она.

Однако о том, что рассказала эту историю, Пышняк жалеет . Но не потому, что она лживая, а лишь потому, что в России ее очень обижали (где между одним и вторым связь – проследить трудно).

В итоге женщина признала, что к ее семье россияне относятся очень плохо – "не держат за людей". Интересно, почему.

Разговор журналистов с авторшей лжи о "распятом мальчике": видео