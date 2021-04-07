Зашкварный Владимир Соловьев, известный украинофобскими высказываниями, предложил устроить ядерный взрыв. Якобы для демонстрации силы и отпугивания войск НАТО.

В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на полном серьезе обсуждали возможность применения ядерного оружия. Вроде войска НАТО, которые придут на Донбасс, может остановить только это.

Тем временем Террористы заявили о масштабной поддержке России и пригрозили Украине наступлением

Соловьев о ядерном взрыве возле Украины

Сам Соловьев допустил вероятность боевого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего "400 тысяч россиян в Донбассе окажутся под угрозой уничтожения". Тогда остановить американцев может ядерный взрыв. Гость его студии на полном серьезе поддержал идею, что стоит "бабахнуть" где-то и пригрозить силой.

...вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах Мирового океана, но не столь пустынных, чтобы его не было видно. Вот таким образом,

– заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Тогда Соловьев сказал, что возможно, именно с этого стоит начать. Потому что Америка "делает себе, что ей заблагорассудится".

Одна из приглашенных гостей с иронией переспросила, возможно ли вообще провести демонстративный ядерный взрыв. И Соловьев, и Ходаренок с уверенностью сказали, что вполне.

Напоследок дискуссии пропагандисты оправдали даже ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Мол, это было проявлением политической воли и решительности.

Пропагандист Соловьев о ядерном взрыве: смотрите видео