Соловьев предложил ядерный взрыв, чтобы отпугнуть НАТО от Донбасса
Зашкварный Владимир Соловьев, известный украинофобскими высказываниями, предложил устроить ядерный взрыв. Якобы для демонстрации силы и отпугивания войск НАТО.
Источник:24 канал
В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на полном серьезе обсуждали возможность применения ядерного оружия. Вроде войска НАТО, которые придут на Донбасс, может остановить только это.
Тем временем Террористы заявили о масштабной поддержке России и пригрозили Украине наступлением
Соловьев о ядерном взрыве возле Украины
Сам Соловьев допустил вероятность боевого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего "400 тысяч россиян в Донбассе окажутся под угрозой уничтожения". Тогда остановить американцев может ядерный взрыв. Гость его студии на полном серьезе поддержал идею, что стоит "бабахнуть" где-то и пригрозить силой.
...вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах Мирового океана, но не столь пустынных, чтобы его не было видно. Вот таким образом,
– заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.
Тогда Соловьев сказал, что возможно, именно с этого стоит начать. Потому что Америка "делает себе, что ей заблагорассудится".
Одна из приглашенных гостей с иронией переспросила, возможно ли вообще провести демонстративный ядерный взрыв. И Соловьев, и Ходаренок с уверенностью сказали, что вполне.
Напоследок дискуссии пропагандисты оправдали даже ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Мол, это было проявлением политической воли и решительности.
Пропагандист Соловьев о ядерном взрыве: смотрите видео
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