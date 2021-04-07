Главарь оккупированных территорий Донетчины и Луганщины Денис Пушилин заявил, что сейчас поддержка России стала масштабнее, чем раньше. Он также не исключил привлечения добровольцев в случае обострения ситуации на Донбассе.

По словам Пушилина, стоит освободить россиян, находящихся на подконтрольных Украине территориях Донбасса. Как он отметил, если украинское государство первым начнет наступление, то боевики не остановятся на имеющихся границах временно оккупированных территорий.

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Поддержка России стала мощной

Главарь боевиков также отметил, что поддержка со стороны России приобрела уже другие масштабы. Как он подчеркнул, к ним снова обращается значительное количество российских добровольцев, поэтому их будут привлекать в случае активизации боев на востоке Украины.

Мы сделаем все возможное, чтобы война не началась, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет,

– подчеркнул главарь боевиков.

Обратите внимание! Мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 2 – 5 апреля 2021 года зафиксировала на Востоке Украины почти 1 600 нарушений режима прекращения огня. Горячее всего было на Донетчине.

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Обострение на Донбассе: коротко

По данным украинских разведчиков, Россия может готовиться к развертыванию конфликта на Донбассе. Они предполагают, что Кремль хочет продвинуться вглубь Украины.

Россия под видом учений подняла в небо военную авиацию вблизи границы с Украиной.

Кремль начал активно проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Эту информацию подтвердил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В течение суток 6 апреля боевики 14 раз обстреливали позиции ООС. В результате 2 украинских военных погибли.



Российская техника у границы / Инфографика 24 канала