ВСУ показали уничтожение поста российских оккупантов: впечатляющее видео
В Вооруженных силах Украины зафиксировали момент уничтожения наблюдательного поста и блиндажа российских оккупантов на Донбассе. Разведывательная группа К-2 54 отдельной механизированной бригады опубликовала соответствующее видео.
Источник:Официальный канал боевой группы К-2 54
Военные опубликовали кадры уничтожения поста террористов на ютуб-канале подразделения. Авторы уточнили, что материал отсняли еще до объявления перемирия в июле 2020 года.
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Детали проведения операции
"На территории Донецкой области, еще до так называемого перемирия, была огневая точка "бравых" воинов "бригады "Восток" Сашка Ходока", – говорится в описании к видео.
Авторы отметили, что наемники каждый день обстреливали украинские позиции из различного вооружения.
Украинские военные провели комплекс разведки, а когда террористы начали очередной обстрел позиций ВСУ – нанесли огневой удар в ответ.
Результат: полное уничтожение блиндажа и наблюдательного поста российских бандитов. Там остались слушать Кобзона несколько "востоковцев", кому-то удалось убежать, оставив оружие и товарищей,
– добавили в описании к видео.
ВСУ зафиксировали момент уничтожения поста российских террористов: смотрите видео
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