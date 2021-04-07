ЗСУ показали знищення поста російських окупантів: вражаюче відео
У Збройних силах України зафіксувала момент знищення спостережного поста та бліндажа російських окупантів на Донбасі. Розвідувальна група К-2 54 окремої механізованої бригади опублікувала відповідне відео.
Джерело:Офіційний канал бойової групи К-2 54
Військові опублікували кадри знищення поста терористів на ютуб-каналі підрозділу. Автори уточнили, що матеріал відзняли ще до оголошення перемир'я у липні 2020 року.
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Деталі проведення операції
"На теренах Донецької області, ще до так званого перемир'я, була вогнева точка "бравих" вояків "бригади "Восток" Сашка Ходока", – мовиться в описі до відео.
Автори зазначили, що найманці кожного дня обстрілювали українські позиції з різного озброєння.
Українські військові провели комплекс розвідки, а коли терористи почали черговий обстріл позицій ЗСУ, завдали вогневого удару у відповідь.
Результат: повне знищення бліндажа та спостережного поста російських бандитів. Там лишилися слухати Кобзона декілька "востоківців", комусь вдалося втекти, залишивши зброю та товаришів,
– додали в описі до відео.
ЗСУ зафіксували момент знищення поста російських терористів: дивіться відео
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