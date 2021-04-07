У Збройних силах України зафіксувала момент знищення спостережного поста та бліндажа російських окупантів на Донбасі. Розвідувальна група К-2 54 окремої механізованої бригади опублікувала відповідне відео.

Військові опублікували кадри знищення поста терористів на ютуб-каналі підрозділу. Автори уточнили, що матеріал відзняли ще до оголошення перемир'я у липні 2020 року.

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Деталі проведення операції

"На теренах Донецької області, ще до так званого перемир'я, була вогнева точка "бравих" вояків "бригади "Восток" Сашка Ходока", – мовиться в описі до відео.

Автори зазначили, що найманці кожного дня обстрілювали українські позиції з різного озброєння.

Українські військові провели комплекс розвідки, а коли терористи почали черговий обстріл позицій ЗСУ, завдали вогневого удару у відповідь.

Результат: повне знищення бліндажа та спостережного поста російських бандитів. Там лишилися слухати Кобзона декілька "востоківців", комусь вдалося втекти, залишивши зброю та товаришів,

– додали в описі до відео.

ЗСУ зафіксували момент знищення поста російських терористів: дивіться відео