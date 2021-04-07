Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что внеочередное экстренное заседание ТКГ состоится уже 7 апреля в 15:00. Главной темой онлайн-встречи будет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Арестович подчеркнул, что важно вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы нового перемирия на Донбассе.

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Он добавил, что именно вопрос безопасности станет ключевым во время экстренного заседания ТКГ.

На повестке дня экстренного заседания ТКГ, в первую очередь, вопросы безопасности. А также возвращение к строгому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще,

– сказал Арестович.

Обратите внимание! Именно украинская сторона инициировала экстренное заседание ТКГ. Основанием для этого стала гибель 3 украинских военнослужащих и ранение гражданского лица в населенном пункте Красногоровка Донецкой области за прошедшую неделю.

По словам Арестовича, в рамках предстоящего внеочередного заседания ТКГ будут решать вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии помповой станции Южнодонбасского водовода. Следующее заседание ТКГ по плану должно было состояться 14 апреля.

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Обострение на Донбассе

Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Именно тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021".

Параллельно с этим Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. В целом в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений различного масштаба.

Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму: смотрите видео