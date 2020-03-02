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      Боевики из миномета обстреляли Красногоровку, ранена гражданская

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      Российские оккупационные войска в понедельник, 2 марта, целенаправленно обстреляли город Красногоровку Мариинского района Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадала местная жительница.

      Своими действиями вооруженные формирования России в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, отмечает штаб Операции объединенных сил.

      Важно! Боевики усилили обстрелы: погиб военный, еще 7 ранены

      Враг вел огонь на поражение по домам мирных жителей, используя минометы калибра 120 миллиметров. При этом боевики прекрасно осознавали, что такие обстрелы будут представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

      Из-за разрыва мины возле одного из домов взрывная волна выбила окна. Осколки стекла ранили местную жительницу. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

      Такие наглые действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на Востоке Украины,
      – заявили в штабе ООС.

      Для того, чтобы подавить обстрелы противника и прекратить вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ. Сейчас уточняют потери боевиков.

      Командование Операции объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без надлежащего ответа.

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Красногоровка Постраждалі Война на Донбассе Пророссийские боевики
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