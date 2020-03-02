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      Боевики усилили обстрелы: погиб военный, еще 7 ранены

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      В течение воскресенья, 1 марта, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще 5 бойцов получили ранения, а 2 – боевые поражения.

      Противник для своїх обстрілів застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

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      Зокрема, окупанти 7 разів осбтріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

      Ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;
      • в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;
      • неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Новотошківським – зі 120-мм мінометів 12 мін.

      Не вщухали ворожі обстріли і протягом ночі проти 2 березня. Так, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Мар'їнки, втім цієї доби поки обійшлося без втрат.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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