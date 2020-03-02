Бойовики посилили обстріли: загинув військовий, ще 7 поранено

Протягом неділі, 1 березня, проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще 5 бійців отримали поранення, а 2 – бойові ураження.

Противник для своїх обстрілів застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

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Зокрема, окупанти 7 разів осбтріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

Ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – зі 120-мм мінометів 12 мін.

Не вщухали ворожі обстріли і протягом ночі проти 2 березня. Так, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Мар'їнки, втім цієї доби поки обійшлося без втрат.