07:25
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бойовики посилили обстріли: загинув військовий, ще 7 поранено

      - Читать новость на русском
      Доба 1 березня на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, загинув військовий / Ілюстративне фото

      Протягом неділі, 1 березня, проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще 5 бійців отримали поранення, а 2 – бойові ураження.

      Противник для своїх обстрілів застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

      Важливо! На Донбасі загинув 33-річний військовий Ігор Гавриляк

      Зокрема, окупанти 7 разів осбтріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

      Ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;
      • в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;
      • неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Новотошківським – зі 120-мм мінометів 12 мін.

      Не вщухали ворожі обстріли і протягом ночі проти 2 березня. Так, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Мар'їнки, втім цієї доби поки обійшлося без втрат.

      Автомобіль збив пішохода на переході під Києвом, обурені люди перекрили дорогу
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Депозит на 50 тисяч новонародженим: що конкретно пропонують депутати
      Ірина Поліщук
      1 березня , 23:53 "Реал" вперше за 6 років переміг "Барселону" в домашньому матчі: відео
      Михайло Гема
      1 березня , 22:30 Головні новини 1 березня: втрати на фронті, у Європі зросла кількість хворих на коронавірус
      Ірина Вихрущ
      1 березня , 22:00 Кремль зганьбиться у Сирії, кандидати на крісло прем'єра та спалах коронавірусу: блоги тижня
      Блоги тижня
      1 березня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: вічно молодий Тігіпко, чудомаски від коронавірусу, Масляна по-російськи
      Северин Трач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук