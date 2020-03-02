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      Бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку, поранено цивільну

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      Окупанти влаштували обстріл по житлових районах Красногорівки / day.kyiv.ua

      Російські окупаційні війська у понеділок, 2 березня, цілеспрямовано обстріляли місто Красногорівку Маріїнського району Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала місцева мешканка.

      Своїми діями збройні формування Росії вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, наголошує штаб Операції об'єднаних сил.

      Важливо! Бойовики посилили обстріли: загинув військовий, ще 7 поранено

      Ворог вів вогонь на ураження по будинках мирних мешканців, використовуючи міномети калібру 120 міліметрів. При цьому бойовики чудово усвідомлювали, що такі обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення.

      Через розрив міни біля одного з будинків вибухова хвиля вибила вікна. Уламки скла поранили місцеву мешканку. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу.

      Такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на Сході України,
      – заявили у штабі ООС.

      Для того, аби подавити обстріли противника та припинити збройні провокації, підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Наразі уточнюють втрати бойовиків.

      Командування Операції об'єднаних сил наголошує, що жоден акт агресії і в подальшому не залишатиметься без належної відповіді.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Красногорівка Постраждалі Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини України
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