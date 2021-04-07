Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що позачергове екстрене засідання ТКГ відбудеться вже 7 квітня о 15:00. Головною темою онлайн-зустрічі буде повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Арестович підкреслив, що важливо повернутися до того стану безпеки, який був в перші тижні й місяці нового перемир'я на Донбасі.

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Він додав, що саме питання безпеки стане ключовим під час екстреного засідання ТКГ.

На порядку денному екстреного засідання ТКГ, в першу чергу, є питання безпеки. А також повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше,

– сказав Арестович.

Зверніть увагу! Саме українська сторона ініціювала екстрене засідання ТКГ. Підставою для цього стала загибель 3 українських військовослужбовців і поранення цивільної особи в населеному пункті Красногорівка Донецької області за минулий тиждень.

За словами Арестовича, у межах майбутнього позачергового засідання ТКГ розв'язуватимуть питання про проведення ремонтних робіт з відновлення електроенергії помпової станції Південнодонбаського водоводу. Наступне засідання ТКГ за планом мало відбутися 14 квітня.

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Загострення на Донбасі

Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Саме тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. У Кремлі заявили, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021".

Паралельно з цим Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил. Загалом у квітні запланували провести понад 4 тисячі навчань різного масштабу.

Ситуація на Донбасі та в окупованому Криму: дивіться відео