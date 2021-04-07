Зашкварний Володимир Соловйов, що відомий українофобськими висловами, запропонував влаштувати ядерний вибух. Нібито для демонстрації сили і відлякування військ НАТО.

В ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова на повному серйозі обговорювали можливість застосування ядерної зброї. Начебто війська НАТО, які прийдуть на Донбас, може спинити тільки це.

Тим часом Терористи заявили про масштабну підтримку Росії і пригрозили Україні наступом

Соловйов про ядерний вибух біля України

Сам Соловйов допустив ймовірність бойового зіткнення військ НАТО і російських військових, через що "400 тисяч росіян в Донбасі опиняться під загрозою знищення". Тоді спинити американців може ядерний вибух. Гість його студії на повному серйозі підтримав ідею, що варто "бабахнути" десь і пригрозити силою.

...цілком можливий демонстраційний ядерний вибух в пустельних водах Світового океану, але не настільки пустельних, щоб його не було видно. Ось таким чином,

– заявив військовий оглядач Михайло Ходаренок.

Тоді Соловйов сказав, що можливо, саме з цього варто почати. Бо Америка "робить собі, що їй заманеться".

Одна із запрошених гостей з іронією перепитала, чи взагалі ймовірно провести демонстративний ядерний вибух. І Соловйов, і Ходаренок з впевненістю сказали, що цілком.

Наостанок дискусії пропагандисти виправдали навіть ядерний удар по Хіросімі і Нагасакі. Мовляв, це було проявленням політичної волі і рішучості.

Пропагандист Соловйов про ядерний вибух: дивіться відео

Зазначимо. 5 років тому Соловйов вів іншу риторику. Публічно він заявив, що росіяни перестали поважати Україну, бо вона стала посміховиськом. Щодо наступу він казав: Росія один раз брову підніме – Україна все зрозуміє і сидітиме тихенько. І ніякі НАТівські війська і на метр не приблизяться.

Останні скандали з Соловйовим

Соціальна мережа Clubhouse заблокувала його акаунт. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі. У своєму твітері пропагандист висунув версію про те, що його блокують, тому що бояться.

своєму твітері Соловйов може похизуватися розкішною віллою на березі мальовничого озера Комо в Італії. За рік роботи він заробив понад 56 мільйонів рублів.

Пропагандист порівняв Олексія Навального з Адольфом Гітлером. Мовляв, той теж був сильною персоною. Такий випад взялася перевіряти поліція через нібито реабілітацію нацизму.

Що відомо про Володимира Соловйова