Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі.

Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу". Люди проти нього об'єдналися миттєво.

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Соловйов впав в істерику

Соловйов відреагував на блокування акаунту. У своєму твітері він висунув відверто сміховинну версію про те, що його блокують, тому що бояться.

Далі спробував щось написати про свободу слова, а закінчив усе погрозами. Пропагандист лякав соціальну мережу "реакцією Роскомнадзора".

Що відповіли у Clubhouse

Адміністратори соцмережі заявили, що не причетні до блокування профілю Соловйова. Вони стверджують, заблокували акаунт користувачі, які подали мільйони скарг на пропагандиста.

Це був організований рейд двох кімнат-кланів – Біоніклів і Лего-чоловічків, які об'єдналися для знищення спільного ворога,

– пояснили у Clubhouse.

Зверніть увагу! Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися у соцмережі Clubhouse.