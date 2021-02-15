Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. В компании уточнили, что блокировку инициировали пользователи.

Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса". Люди против него объединились мгновенно.

Читайте также Сначала все проверим: в Кремле не спешат устраивать разговор Маска и Путина

Соловьев впал в истерику

Соловьев отреагировал на блокировку аккаунта. В своем твиттере он выдвинул откровенно смехотворную версию о том, что его блокируют, потому что боятся.

Далее попытался что-то написать о свободе слова, а закончил все угрозами. Пропагандист пугал социальную сеть "реакцией Роскомнадзора".

Что ответили в Clubhouse

Администраторы соцсети заявили, что не причастны к блокировке профиля Соловьева. Они утверждают, заблокировали аккаунт пользователи, подавшие миллионы жалоб на пропагандиста.

Это был организованный рейд двух комнат-кланов-биониклов и Лего-человечков, которые объединились для уничтожения общего врага,

– пояснили в Clubhouse.

Обратите внимание! Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse.