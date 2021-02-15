Пропагандиста Соловьева заблокировали в новомодной соцсети: у него истерика
Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. В компании уточнили, что блокировку инициировали пользователи.
Источник:24 канал
Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса". Люди против него объединились мгновенно.
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Соловьев впал в истерику
Соловьев отреагировал на блокировку аккаунта. В своем твиттере он выдвинул откровенно смехотворную версию о том, что его блокируют, потому что боятся.
Далее попытался что-то написать о свободе слова, а закончил все угрозами. Пропагандист пугал социальную сеть "реакцией Роскомнадзора".
Что ответили в Clubhouse
Администраторы соцсети заявили, что не причастны к блокировке профиля Соловьева. Они утверждают, заблокировали аккаунт пользователи, подавшие миллионы жалоб на пропагандиста.
Это был организованный рейд двух комнат-кланов-биониклов и Лего-человечков, которые объединились для уничтожения общего врага,
– пояснили в Clubhouse.
Что такое Clubhouse?
Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Программа была запущена в 2020 году разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co.
По состоянию на декабрь 2020 года она оценивалась почти в 100 миллионов долларов. А уже в январе 2021 года ее оценили в один миллиард долларов США.
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