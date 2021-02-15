В Кремле таки отреагировали на предложение известного изобретателя Илона Маска поговорить с Владимиром Путиным. В общем Кремль заинтересован в разговоре, но "сначала надо все выяснить".

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что лично Путин не использует социальные сети и не ведет их.

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Реакция Кремля на приглашение Маска

В целом в Кремле считают предложение Илона Маска интересным.

Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение,

– сказал Песков.

Он добавил, что сначала в администрации Путина хотят понять, что именно имеется в виду.

Приглашение Маска: главное

Маск 14 февраля обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. Это социальная сеть для голосового общения, запущена весной 2020 года. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.

Американский бизнесмен не уточнил, о чем именно хочет говорить с руководством России. Но добавил, что "это было бы для него большой честью".