Известный изобретатель Илон Маск захотел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока неизвестно, что может стать темой разговора, однако известный журналист Аркадий Бабченко выразил свои предположения на этот счет.

В телеграме Аркадий Бабченко напомнил о "бесконечной любви миллиардера к руководителям постсоветской диктатуры". Кроме того, журналист обратился к основателю SpaceX с просьбой.

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Бабченко потролил Маска, который заявил, что встреча с Владимиром Путиным была бы для него "большой честью".

Господин Маск! Вы хотите переселить на Марс миллион человек. А можно 146 миллионов? А ракеты затем сжечь нах * й. Вот, правда, очень надо,

– написал он.

Журналист надеется, что именно это будет темой разговора Путина и Маска.

Что этому предшествовало

Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse.

Американский бизнесмен не уточнил, о чем именно хочет говорить с руководством России.

В Кремле пока никак не отреагировали на приглашение.

Обратите внимание! Clubhouse – это социальная сеть для голосового общения, запущена весной 2020 года. Она стала особенно популярной в начале 2021 года, однако для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.