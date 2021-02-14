Переселят на Марс 146 миллионов людей: журналист потролил Маска из-за Путина
Известный изобретатель Илон Маск захотел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока неизвестно, что может стать темой разговора, однако известный журналист Аркадий Бабченко выразил свои предположения на этот счет.
В телеграме Аркадий Бабченко напомнил о "бесконечной любви миллиардера к руководителям постсоветской диктатуры". Кроме того, журналист обратился к основателю SpaceX с просьбой.
Больше об этом Маск хочет пообщаться с Путиным: где именно
Бабченко потролил Маска, который заявил, что встреча с Владимиром Путиным была бы для него "большой честью".
Господин Маск! Вы хотите переселить на Марс миллион человек. А можно 146 миллионов? А ракеты затем сжечь нах * й. Вот, правда, очень надо,
– написал он.
Журналист надеется, что именно это будет темой разговора Путина и Маска.
Что этому предшествовало
- Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse.
- Американский бизнесмен не уточнил, о чем именно хочет говорить с руководством России.
- В Кремле пока никак не отреагировали на приглашение.
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