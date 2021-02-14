Переселіть на Марс 146 мільйонів людей: журналіст потролив Маска через Путіна
Відомий винахідник Ілон Маск захотів поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним. Наразі невідомо, що може стати темою розмови, однак відомий журналіст Аркадій Бабченко висловив свої припущення щодо цього.
У телеграмі Аркадій Бабченко нагадав про "нескінченну любов мільярдера до керівників пострадянської диктатури". Крім того, журналіст звернувся до засновника SpaceX з проханням.
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Бабченко потролив Маска, який заявив, що зустріч з Володимиром Путіним була б для нього "великою честю".
Пане Маск! Ви хочете переселити на Марс мільйон людей. А можна 146 мільйонів? А ракети потім спалити нах*й. Ось, правда, дуже треба,
– написав він.
Журналіст сподівається, що саме це буде темою розмови Путіна та Маска.
Що цьому передувало
- Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse.
- Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії.
- У Кремлі наразі ніяк не відреагували на запрошення.
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