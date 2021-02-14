Маск хочет пообщаться с Путиным: где именно
Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. В Кремле пока никак не отреагировали на приглашение.
Источник:Твиттер Илона Маска
К Путину Маск обратился через твиттер, тегнув официальный аккаунт Кремля. Основатель SpaceX и глава Tesla также опубликовал 2 поста.
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Что написал Маск и была ли реакция Кремля
Первый пост Илон Макс написал на английском языке.
Не хотели бы вы пообщаться со мной в Clubhouse,
– говорится в нем.
Второй – на русском и звучит так: "Было бы большой честью поговорить с вами". Американский бизнесмен не уточнил, о чем именно хочет говорить с руководством России.
У Путина на предложение Маска пока не отреагировали.
Что такое Clubhouse?Социальная сеть для голосового общения, запущенная весной 2020 года. В начале 2021 года стала особенно популярной. Однако для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.
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