Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. В Кремле пока никак не отреагировали на приглашение.

К Путину Маск обратился через твиттер, тегнув официальный аккаунт Кремля. Основатель SpaceX и глава Tesla также опубликовал 2 поста.

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Что написал Маск и была ли реакция Кремля

Первый пост Илон Макс написал на английском языке.

Не хотели бы вы пообщаться со мной в Clubhouse,

– говорится в нем.

Второй – на русском и звучит так: "Было бы большой честью поговорить с вами". Американский бизнесмен не уточнил, о чем именно хочет говорить с руководством России.

У Путина на предложение Маска пока не отреагировали.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021