У Кремлі таки відреагували на пропозицію відомого винахідника Ілона Маска поговорити з Володимиром Путіним. Загалом Кремль зацікавлений у розмові, але "спершу треба все з'ясувати".

Таку заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він нагадав, що особисто Путін не використовує соціальні мережі та не веде їх.

Важливо Переселіть на Марс 146 мільйонів людей: журналіст потролив Маска через Путіна

Реакція Кремля на запрошення Маска

Загалом у Кремлі вважають пропозицію Ілона Маска цікавою.

Ми спочатку хочемо розібратися. Ви знаєте, що безпосередньо президент Путін не використовує соціальні мережі. Особисто він їх не веде. В цілому, це, безумовно, дуже цікава пропозиція,

– сказав Пєсков.

Він додав, що спершу в адміністрації Путіна хочуть зрозуміти, що саме мається на увазі.

Запрошення Маска: головне

Ілон Маск 14 лютого звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. Це соціальна мережа для голосового спілкування, запущена навесні 2020 року. Для доступу в Clubhouse необхідно запрошення.

Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії. Але додав, що "це було б для нього великою честю".