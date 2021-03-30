Пропагандист Соловйов порівняв Навального з Гітлером: за нього "взялася" поліція - відео
Російський пропагандист Володимир Соловйов під час телеефіру порівняв Олексія Навального з Адольфом Гітлером. Скандальну заяву Соловйова вже перевіряє московська поліція.
Джерело:Meduza
В ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" від 16 березня телеведучий намагався пояснити, чому не довіряє опозиціонерові Навальному.
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Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального – 24 канал) не "косив" від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни,
– заявив Соловйов.
Згодом пропагандист пояснив, що "особиста сміливість Гітлера не була виправданням його вчинків".
Заява Соловйова обурила суспільство. Зокрема, телеведучому вже заборонили в'їзд до Латвії.
Окрім того, депутат Держдуми Валерій Рашкін звернувся до правоохоронців. Він попросив перевірити, чи слова Соловйова не закликають до реабілітації нацизму.
Соловйов порівняв Навального з Гітлером: дивіться відео
Реакція України
- Українська делегація у ПА ОБСЄ вже звернула увагу світу на комплімент Гітлеру з боку Соловйова.
- Глава делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв нагадав, що колись Соловйов підтримував також фашиста Беніто Муссоліні.
- Поведінку Соловйова Потураєв назвав "насміханням". Він наголосив: "у своєму шоу він наголошував, що Гітлер викликає набагато більше поваги, ніж Олексій Навальний – людина, яку російська влада ледь не вбила".
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