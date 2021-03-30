Российский пропагандист Владимир Соловьев во время телеэфира сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Скандальное заявление Соловьева уже проверяет московская полиция.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 марта телеведущий пытался объяснить, почему не доверяет оппозиционеру Навальному.

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Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – 24 канал) не "косил" от армии. Воевал и воевал отважно во время Первой мировой войны,

– заявил Соловьев.

Впоследствии пропагандист объяснил, что "личная смелость Гитлера не была оправданием его поступков".

Заявление Соловьева возмутило общество. В частности, телеведущему уже запретили въезд в Латвию.

Кроме того, депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к правоохранителям. Он попросил проверить, не призывают ли слова Соловьева к реабилитации нацизма.

Соловьев сравнил Навального с Гитлером: смотрите видео

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