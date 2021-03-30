Пропагандист Соловьев сравнил Навального с Гитлером: за него "взялась" полиция – видео
Российский пропагандист Владимир Соловьев во время телеэфира сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Скандальное заявление Соловьева уже проверяет московская полиция.
Источник:Meduza
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 марта телеведущий пытался объяснить, почему не доверяет оппозиционеру Навальному.
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Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – 24 канал) не "косил" от армии. Воевал и воевал отважно во время Первой мировой войны,
– заявил Соловьев.
Впоследствии пропагандист объяснил, что "личная смелость Гитлера не была оправданием его поступков".
Заявление Соловьева возмутило общество. В частности, телеведущему уже запретили въезд в Латвию.
Кроме того, депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к правоохранителям. Он попросил проверить, не призывают ли слова Соловьева к реабилитации нацизма.
Соловьев сравнил Навального с Гитлером: смотрите видео
Реакция Украины
- Украинская делегация в ПА ОБСЕ уже обратила внимание мира на комплимент Гитлеру со стороны Соловьева.
- Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев напомнил, что когда-то Соловьев поддерживал также фашиста Бенито Муссолини.
- Поведение Соловьева Потураев назвал "насмешкой". Он подчеркнул: "в своем шоу он отмечал, что Гитлер вызывает гораздо больше уважения, чем Алексей Навальный – человек, которого российские власти едва не убили".
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