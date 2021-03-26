Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в заключении. Из-за боли он не может становиться на правую ногу. К тому же до сих пор не знает своего диагноза.

Сейчас Навальный находится в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области. Там ему дают только две таблетки обезболивающего.

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Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь – умрешь,

– написал оппозиционер.

Что написал Навальный о развитии своей болезни

Алексей Навальный рассказал, что у него как-то сильно заболела спина. Он не мог ни согнуться, ни разогнуться.

"Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в "аквариуме" и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно – вылечат", – написал политзаключенный.

Он добавил, что ожидал, что его вылечат. Однако никто этого не делал. Когда же политика этапировали, то он каждый день начал писать, что ему "очень больно", просил пустить врача или дать лекарство.

И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю,

– пишет политик.

По словам Навального, осложнение пошло на ногу.

Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает – за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться", – пошутил Навальный.

Что известно о заключении Навального