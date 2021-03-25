Алексею Навальному становится все хуже в тюрьме. Его адвокаты заявляют о том, что одна нога стала фактически недееспособной. Жена Юлия из-за этого обратилась лично к Путину с требованием освободить мужа.

Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщают. Адвокаты бьют тревогу из-за отношения к Навальному в колонии.

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У Навального отнимается нога

Как рассказал Интерфаксу адвокат Вадим Кобзев, в минувшую пятницу Навального осматривал тюремный невролог. Однако диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.

По словам другого адвоката – Ольги Михайловой, состояние Навального "крайне неблагополучное".

Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается... Одна нога у него практически не действует,

– отметила Михайлова.

Тем временем соратники Навального опубликовали на фейсбуке его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора. В ней Навальный просит обеспечить доступ к нему указанного им врача, чтобы получить лечение.

Навальная обратилась к Путину

Юлия Навальная в своем блоге на "Эхо Москвы" написала личное обращение к Путину. Она выразила требование немедленно освободить Навального. По ее мнению, мужчину "запихнули в тюрьму незаконно из страха политической конкуренции".

То, что происходит сейчас, – это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено,

– написала Навальная.

Юлия Навальная отметила: осложнения со спиной у ее мужа связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час.

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