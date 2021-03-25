Одна нога – недееспособна: Навальная требует Путина отпустить ее мужа
Алексею Навальному становится все хуже в тюрьме. Его адвокаты заявляют о том, что одна нога стала фактически недееспособной. Жена Юлия из-за этого обратилась лично к Путину с требованием освободить мужа.
Источник:Эхо Москвы
Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщают. Адвокаты бьют тревогу из-за отношения к Навальному в колонии.
Что было раньше Сильные боли в спине и не чувствует ногу, – юристка рассказала о состоянии здоровья Навального
У Навального отнимается нога
Как рассказал Интерфаксу адвокат Вадим Кобзев, в минувшую пятницу Навального осматривал тюремный невролог. Однако диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.
По словам другого адвоката – Ольги Михайловой, состояние Навального "крайне неблагополучное".
Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается... Одна нога у него практически не действует,
– отметила Михайлова.
Тем временем соратники Навального опубликовали на фейсбуке его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора. В ней Навальный просит обеспечить доступ к нему указанного им врача, чтобы получить лечение.
Навальная обратилась к Путину
Юлия Навальная в своем блоге на "Эхо Москвы" написала личное обращение к Путину. Она выразила требование немедленно освободить Навального. По ее мнению, мужчину "запихнули в тюрьму незаконно из страха политической конкуренции".
То, что происходит сейчас, – это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено,
– написала Навальная.
Юлия Навальная отметила: осложнения со спиной у ее мужа связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час.
Что известно об аресте Навального: коротко
- Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии, где его отравили
- Правоохранители сразу же задержали. Вскоре Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы.
- Из-за приговора оппозиционеру в стране организовали ряд массовых протестов.
- Также в России анонсировали новый протест в поддержку Навального.
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