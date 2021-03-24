Имеет сильные боли в спине и не чувствует ногу, – юрист о состоянии здоровья Навального
Здоровье российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме значительно ухудшилось. Он имеет сильные боли в различных частях тела.
Источник:24 канал
В колонии Навального лечили двумя таблетками ибупрофена. Об этом сообщили на одном из российских СМИ.
Актуально Из-за отравления Навального: Канада ввела санкции против чиновников России
Состояние здоровья Навального ухудшилось
По словам его юристки Ольги Михайловой, в оппозиционера сильные боли в спине и "отнимается" нога.
23 марта у него начала "отниматься" нога. До этого у него долго болела спина,
– отметила юрист.
Михайлова отметила, что в пятницу, 19 марта, его осмотрел местный невролог и назначил ему таблетки. Но от лекарств Навальному лучше не стало.
Адвокатов не пускают к оппозиционеру
Сейчас, как отметила юрист, адвокаты находятся возле колонии. В то же время их не пускают внутрь из-за "режимных мер".
Леонид Волков считает, что Навальный на самом деле может находиться в тюремной больнице. Администрация колонии якобы хочет скрыть этот факт.
Что известно об аресте Навального: коротко
- После того, как Навальный вернулся в Россию с лечения в Германии, его сразу же задержали.
- Его приговорили к 3,5 годам по делу "Ив-Роше".
- Из-за приговора оппозиционеру в стране организовали ряд массовых протестов.
- Также в России анонсировали новый протест в поддержку Навального.
Поделиться новостью