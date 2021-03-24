Здоровье российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме значительно ухудшилось. Он имеет сильные боли в различных частях тела.

В колонии Навального лечили двумя таблетками ибупрофена. Об этом сообщили на одном из российских СМИ.

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Состояние здоровья Навального ухудшилось

По словам его юристки Ольги Михайловой, в оппозиционера сильные боли в спине и "отнимается" нога.

23 марта у него начала "отниматься" нога. До этого у него долго болела спина,

– отметила юрист.

Михайлова отметила, что в пятницу, 19 марта, его осмотрел местный невролог и назначил ему таблетки. Но от лекарств Навальному лучше не стало.

Адвокатов не пускают к оппозиционеру

Сейчас, как отметила юрист, адвокаты находятся возле колонии. В то же время их не пускают внутрь из-за "режимных мер".

Леонид Волков считает, что Навальный на самом деле может находиться в тюремной больнице. Администрация колонии якобы хочет скрыть этот факт.

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