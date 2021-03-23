В России анонсировали новый протест в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Планируют, что на митинг придет полмиллиона человек.

Сторонники Навального создали интерактивную карту, чтобы все желающие выйти на протест могли присоединиться и зарегистрироваться.

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Когда состоится митинг

Обещают объявить дату митинга, когда на сайте соберется 500 тысяч человек. Сейчас уже зарегистрировались более 70 тысяч.

Это должна быть самая массовая акция в истории современной России.

Осуждение Навального и протесты: что известно

В феврале 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился от отравления "Новичком". Его сразу же задержали.

Впоследствии условный срок оппозиционера по делу "Ив-Роше" заменили на реальный. Ему дали 3,5 года тюрьмы.

Вследствие этого по многим городам России прокатилась волна протестов в поддержку политика. Так, на митингах 23 января силовики задержали более 3,4 тысячи человек.