Навального перевели у колонію в Покрові, – ЗМІ
Олексія Навального перевели у колонію № 2 у місті Покров у Владимирскій області. За даними ЗМІ, саме там опозиціонер відбуватиме покарання.
Джерело:Meduza
Водночас адвокатка політика Ольга Михайлова розповіла, що у колонії не підтвердили присутність там Навального.
Актуально ЄС застосував санкції проти російських посадовців через Навального
Зі слідчого ізолятора у селищі Кольчугіно Володимирської області Навальний зник 12 березня. Однак працівники СІЗО відмовилися повідомляти захисникам політика деталі про його переведення.
Арешт Навального: головне
- 2 лютого опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років позбавлення волі. За рішенням суду, у колонії політик має пробути 2 роки та 8 місяців.
- Того ж дня соратники опозиціонера закликали людей виходити на мітинги та відстоювати свою політичну позицію.
- 3 лютого російські ЗМІ повідомили, що Навального відправлять до однієї з колоній загального режиму неподалік від Москви.
- Європейський суд звернувся до російської влади з вимогою негайно звільнити опозиціонера. Для цього навіть скористалися 39 правилом регламенту.
- Тим часом у СІЗО Навального поставили на облік. Це аргументували тим, що політик нібито "схильний до втечі".
- Федеральна служба Росії пообіцяла, що Навального забезпечать у колонії "абсолютно нормальні умови".
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