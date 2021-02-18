Російського опозиціонера Олексія Навального поставили на облік у слідчому ізоляторі. Політика вважають "схильним до втечі".

Таке рішення нібито схвалила профілактична комісія.

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Заходять охоронці і ведуть мене в кімнату на другому поверсі. Там троє – капітан, полковник, підполковник. Я сміюся, а вони не сміються – дають мені документ на підпис,

– розповів Навальний.

У політика є лише одне пояснення того, що відбувається: "Одному дідові, що живе в бункері, приснився кошмар. Ніби я втік зі свого "спецблока", дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу. Потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок".

"Дід прокинувся наляканий, підняв трубку телефону і зажадав вжити профілактичні заходи щодо недопущення наруги над святинями", – наголосив опозиціонер.

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