"Може втекти": Навального поставили на облік у СІЗО
Російського опозиціонера Олексія Навального поставили на облік у слідчому ізоляторі. Політика вважають "схильним до втечі".
Джерело:інстаграм Олексія Навального
Таке рішення нібито схвалила профілактична комісія.
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Заходять охоронці і ведуть мене в кімнату на другому поверсі. Там троє – капітан, полковник, підполковник. Я сміюся, а вони не сміються – дають мені документ на підпис,
– розповів Навальний.
У політика є лише одне пояснення того, що відбувається: "Одному дідові, що живе в бункері, приснився кошмар. Ніби я втік зі свого "спецблока", дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу. Потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок".
"Дід прокинувся наляканий, підняв трубку телефону і зажадав вжити профілактичні заходи щодо недопущення наруги над святинями", – наголосив опозиціонер.
Суд над Навальним: головне
- 2 лютого 2020 року Навального засудили до 3,5 років ув'язнення. У колонії звичайного режиму політик проведе 2 роки і 8 місяців, бо решту терміну він просидів під домашнім арештом.
- Опозиціонера засудили через справу "Ів-Роше". Раніше Навальному вже виносили вирок у цій справі – 3 з половиною роки умовно. Однак тепер термін змінили на реальний
- Через затримання та арешт політика у Росії спалахнули масові протести.
- Європейський суд з прав людини вимагає негайно звільнити Навального. У Кремлі це назвали "грубим втручанням" у їхнє "судочинство".
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