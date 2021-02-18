Российского оппозиционера Алексея Навального поставили на учет в следственном изоляторе. Политика считают "склонным к бегству".

Такое решение якобы одобрила профилактическая комиссия.

Читайте также Знаю, чего стоили ему все эти годы, – Юлия Навальная о муже Алексее в новом интервью

Заходят охранники и ведут меня в комнату на втором этаже. Там трое – капитан, полковник, подполковник. Я смеюсь, а они не смеются – дают мне документ на подпись,

– рассказал Навальный.

У политика есть лишь одно объяснение происходящему: "Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто я сбежал из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там у его машинки, мажу себя грязью с его склада. Потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, вздымая кучу брызг".

"Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению глумления над святынями", – подчеркнул оппозиционер.

Суд над Навальным: главное