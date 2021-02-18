"Может сбежать": Навального поставили на учет в СИЗО
Российского оппозиционера Алексея Навального поставили на учет в следственном изоляторе. Политика считают "склонным к бегству".
Источник:инстаграм Алексея Навального
Такое решение якобы одобрила профилактическая комиссия.
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Заходят охранники и ведут меня в комнату на втором этаже. Там трое – капитан, полковник, подполковник. Я смеюсь, а они не смеются – дают мне документ на подпись,
– рассказал Навальный.
У политика есть лишь одно объяснение происходящему: "Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто я сбежал из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там у его машинки, мажу себя грязью с его склада. Потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, вздымая кучу брызг".
"Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению глумления над святынями", – подчеркнул оппозиционер.
Суд над Навальным: главное
- 2 февраля 2020 года Навального приговорили к 3,5 годам заключения. В колонии обычного режима политик проведет 2 года и 8 месяцев, потому что остаток срока он просидел под домашним арестом.
- Оппозиционера осудили из-за дела "Ив-Роше". Ранее Навальному уже выносили приговор по этому делу – 3 с половиной года условно. Однако теперь срок изменили на реальный
- Из-за задержания и ареста политика в России вспыхнули массовые протесты.
- Европейский суд по правам человека требует немедленно освободить Навального. В Кремле это назвали "грубым вмешательством" в их "судопроизводство".
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