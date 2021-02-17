Впервые пошли на такой шаг: ЕСПЧ требует освободить Навального
Европейский суд по правам человека требует от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Для этого суд применил правило 39 регламента.
Источник:Интерфакс
Детали раскрыла адвокат Навального Ольга Михайлова.
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Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, предписав российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора,
– подчеркнула Михайлова.
Защитница Навального также отметила, что"такое решение ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его выполнить".
Суд применил правило 39 регламента, "рассмотрев обстоятельства и возможные угрозы жизни истца" (Навального).
Заключение Навального: что известно
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления "Новичком". Политика задержали в аэропорту в Москве.
- 2 февраля Навального приговорили к 3,5 годам заключения. Отныне в колонии оппозиционер должен провести 2 года 8 месяцев.
- После приговора Навальному в России вспыхнули массовые протесты.
- Из-за заключения Навального ЕС может одобрить санкции в отношении России уже в марте.
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