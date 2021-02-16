Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что над санкциями в отношении России начали работать еще на прошлой неделе. Как он отметил, сейчас стоит ждать определенной политической договоренности по этому вопросу.

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Когда могут одобрить санкции

Журналист предположил, что официальное одобрение санкций в отношении России состоится на саммите Европейского Союза в марте 2021 года.

Санкции ЕС в работе с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 февраля. Тогда будет какая-то политическая договоренность,

– отметил Йозвяк.

Обратите внимание! Парламент Эстонии призвал государства Европейского союза на международном уровне ужесточить санкции против России. Это нужно сделать, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности по правам человека. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Заключение Навального: кратко