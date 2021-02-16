Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что над санкциями в отношении России начали работать еще на прошлой неделе. Как он отметил, сейчас стоит ждать определенной политической договоренности по этому вопросу. Читайте также Надо защищать русскоязычных: в Кремле объяснили обещание Путина "не бросать Донбасс" Когда могут одобрить санкции Журналист предположил, что официальное одобрение санкций в отношении России состоится на саммите Европейского Союза в марте 2021 года. Санкции ЕС в работе с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 февраля. Тогда будет какая-то политическая договоренность, – отметил Йозвяк. Обратите внимание! Парламент Эстонии призвал государства Европейского союза на международном уровне ужесточить санкции против России. Это нужно сделать, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности по правам человека. Подробнее об этом – читайте здесь. К теме Китай благодаря России распространял фейки о том, что COVID-19 – биологическое оружие США: расследование Заключение Навального: кратко Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января 2021 года задержали после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Условный срок оппозиционера решили заменить на реальный. После задержания Навального в России вспыхнули массовые протесты. Впоследствии оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.