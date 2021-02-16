Надо защищать русскоязычных: в Кремле объяснили обещание Путина "не бросать Донбасс"
"Не бросать Донбасс" в разговоре с журналистами пообещал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарю пришлось объяснять, что же глава Кремля имел в виду.
Источник:РБК
Оказывается, Путин очень сильно обеспокоен судьбой русскоязычных людей на территории Украины: "Кроме России им помочь некому".
Интересная мысль Россия идет вопреки цивилизации, поэтому Путина никто не поддержит, – Гудков
Как в Кремле объяснили заявление Путина о Донбассе
Представитель Путина Дмитрий Песков – естественно, безосновательно – обвинил Украину, что русскоязычные на ее территории лишены соцобеспечения.
Вы знаете, что там живет много русских, русскоязычных. Они лишены социального обеспечения со стороны своего государства – Украины, лишены доступа к любым государственным услугам,
– заявил Песков.
Более того, только, мол, Россия помогает этим людям, направляет гуманитарные конвои, "и будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому".
Что известно о намерениях Путина "не бросать Донбасс"
10 февраля Владимир Путин общался с журналистами на закрытой встрече. Однако некоторые СМИ обнародовали содержание разговора.
- В частности, там глава Кремля заявлял, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
- Хотя "русское лето" туда нести не спешит – как минимум до тех пор, пока это не будет "в интересах всех россиян".
Читайте также Медведчук использует Путина как инструмент, – Казанский
Поделиться новостью