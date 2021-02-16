"Не бросать Донбасс" в разговоре с журналистами пообещал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарю пришлось объяснять, что же глава Кремля имел в виду.

Оказывается, Путин очень сильно обеспокоен судьбой русскоязычных людей на территории Украины: "Кроме России им помочь некому".

Интересная мысль Россия идет вопреки цивилизации, поэтому Путина никто не поддержит, – Гудков

Как в Кремле объяснили заявление Путина о Донбассе

Представитель Путина Дмитрий Песков – естественно, безосновательно – обвинил Украину, что русскоязычные на ее территории лишены соцобеспечения.

Вы знаете, что там живет много русских, русскоязычных. Они лишены социального обеспечения со стороны своего государства – Украины, лишены доступа к любым государственным услугам,

– заявил Песков.

Более того, только, мол, Россия помогает этим людям, направляет гуманитарные конвои, "и будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому".

На самом деле Украина, как и предусмотрено Конституцией, гарантирует социальное обеспечение всем без исключения своим гражданам, где бы они ни находились и на каком бы языке не общались.



Другое дело, что для получения этого обеспечения жителям оккупированных территорий необходимо приезжать на территории, контролируемые украинским правительством. Ведь именно оккупанты не позволяют украинцам получать государственные услуги на Донбассе у себя дома.



А как Россия помогает Донбассу – хорошо видят украинские бойцы на передовой, в которых эта смертоносная "гуманитарная помощь" ежедневно прилетает.

Что известно о намерениях Путина "не бросать Донбасс"

10 февраля Владимир Путин общался с журналистами на закрытой встрече. Однако некоторые СМИ обнародовали содержание разговора.

В частности, там глава Кремля заявлял, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Хотя "русское лето" туда нести не спешит – как минимум до тех пор, пока это не будет "в интересах всех россиян".