Российская пропагандистка Симоньян обратилась к президенту Владимиру Путину. Она попросила устроить на Донбассе "русское лето", потому что там его якобы уже заждались.

Главный редактор пропутинского пропагандистского медиа "Россия сегодня" Маргарита Симоньян посещала оккупированный украинский Донбасс в конце января. 10 февраля она отчиталась об этом Владимиру Путину.

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"Донбасс не бросим"

В этот день состоялась встреча главы Кремля с журналистами. Симоньян среди прочего заявила, что "русская весна", которую на Донбасс принесли в 2014, затянулась. Время, мол, принести туда уже и "русское лето".

Пропагандистка начала уверять Путина, что жители оккупированных территорий "видят свое будущее в России, или говорят, что они уже в России".

А вот Путин вроде бы не высказал восторга от этих слов Симоньян. Он ответил, что вопрос оккупации Донбасса "важный, но сложный", и принимать решение по нему он может "только в интересах всех россиян".

Пропагандистка переспросила: "Но мы же не бросим Донбасс?" "Нет, Донбасс не бросим", – ответил тот.