Російська пропагандистка Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Путіна. Вона попросила влаштувати на Донбасі "російське літо", бо там його начебто вже зачекалися.

Головна редакторка пропутінського пропагандистського медіа "Россия сегодня" Маргарита Симоньян відвідувала окупований український Донбас наприкінці січня. 10 лютого вона відзвітувала про це Володимиру Путіну.

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"Донбас не кинемо"

Цього дня відбулася зустріч глави Кремля з журналістами. Симоньян серед іншого заявила, що "російська весна", яку на Донбас принесли у 2014, затягнулася. Час, мовляв, принести туди вже й "російське літо".

Пропагандистка почала запевняти Путіна, що мешканці окупованих територій "бачать своє майбутнє в Росії, або говорять, що вони вже в Росії".

А от Путін начебто не виказав захвату від цих слів Симоньян. Він відповів, що питання окупації Донбасу "важливе, але складне", і приймати рішення щодо нього він може "тільки в інтересах усіх росіян".

Пропагандистка перепитала: "Але ми ж не кинемо Донбас?" "Ні, Донбас не кинемо", – відповів той.

Симоньян, нагадаємо, 28 січня відвідала форум "Русский Донбасс" у Донецьку, організований окупантами. І там теж транслювала той самий меседж: "Росія, матушка, забери Донбас додому".