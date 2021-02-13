Путин заявил, что не оставит Донбасс: детали
Президент России Владимир Путин пообщался с российскими журналистами. В этом интервью глава Кремля затронул и тему оккупированных украинских земель. Путин говорит, что "ни за что не оставит Донбасс".
Источник:24 канал
Фрагменты разговора с Путиным обнародовали некоторые российские СМИ.
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Что сказал Путин об оккупированном Донбассе
Президент страны-агрессора заявил, что у "него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе".
Часть ответственности за судьбу оккупированного Донбасса Путин положил на журналистов.
На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что,
– заявил российский президент.
Симоньян призвала принести на Донбасс "русское лето"
Отметим, что недавно российская пропагандистка Симоньян после посещения оккупированного Донбасса обратилась к Владимиру Путину. Симоньян призвала принести на захваченные территории "русское лето", потому что его как будто там заждались.
Путин в ответ сказал, что вопрос оккупации Донбасса "важный, но сложный" и якобы решать его надо в интересах всех россиян.
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