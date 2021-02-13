Президент России Владимир Путин пообщался с российскими журналистами. В этом интервью глава Кремля затронул и тему оккупированных украинских земель. Путин говорит, что "ни за что не оставит Донбасс".

Фрагменты разговора с Путиным обнародовали некоторые российские СМИ.

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Что сказал Путин об оккупированном Донбассе

Президент страны-агрессора заявил, что у "него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе".

Часть ответственности за судьбу оккупированного Донбасса Путин положил на журналистов.

На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что,

– заявил российский президент.

Симоньян призвала принести на Донбасс "русское лето"

Отметим, что недавно российская пропагандистка Симоньян после посещения оккупированного Донбасса обратилась к Владимиру Путину. Симоньян призвала принести на захваченные территории "русское лето", потому что его как будто там заждались.

Путин в ответ сказал, что вопрос оккупации Донбасса "важный, но сложный" и якобы решать его надо в интересах всех россиян.

Важно! Украинское МИД отмечает, что Россия не может быть посредником в переговорах по Донбассу. Российское военное присутствие на оккупированных территориях продолжается и по сей день.