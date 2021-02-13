Режим президента России Владимира Путина в будущем, скорее всего, потерпит крах. Однако когда и как это произойдет – неизвестно.

Экономическая ситуация в России – печальная, и она будет только ухудшаться. Об этом заявил экс-полковник Федеральной службы безопасности России Александр Гудков.

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Что говорит Гудков

По словам экс-директора ФСБ, режим Путина не способен дать стране никаких шансов на развитие. Гудков утверждает, что так будет всегда, пока президент находится у власти.

Крах путинского режима неизбежен. Проблема только одна – время,

– отметил Гудков.

Грубая сила будет, пока хватает денег

Мужчина добавил, что объективные условия и время будут работать против Путина.

"Это экономика, обнищание народа, международная изоляция, санкции, внутренние проблемы и противоречия. Режим будет защищаться грубой силой до тех пор, пока хватит сил и денег", – отметил Гудков.

Он отметил, что Путин "сидит" на золотовалютных ресурсах, потому что это "песочные часы" его политической жизни.

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