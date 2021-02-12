Москва готова к разрыву с Европейским Союзом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эти слова – и угроза, и подготовка россиян к новым экономическим санкциям. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Путин строит стену между Россией и Западом

По его словам, политика изоляции проявилась в поведении российской так называемой дипломатии во время визита Жозеппа Борреля. Его фактически "с пинками" выгнали из России.

Путин заинтересован в том, чтобы выстроить новый железный занавес, скорее даже раздвижные жалюзи, через которые будут пропускать только то, что хотят,

– отметил Яковенко.

Он подчеркнул, что на российском телевидении постоянно говорят о том, что России Европа не нужна, ведь она и является Европой.

Сигнал для чиновников

"Я думаю, что это сигнал россиянам, в частности чиновникам, по национализации элиты, после чего санкции станут бессмысленными. Так Путин хочет сделать всех чиновников заложниками железного занавеса", – отметил журналист.

Напомним! Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия разорвет отношения с Западом, если Евросоюз продолжит вводить санкции против российской экономики.

Также он отметил – президент России понимает, что его открытость в отношении Запада станет для него смертельной. "Поэтому сейчас ему все равно на экономику, важно сохранить власть. А это возможно только в режиме изолированной крепости", – добавил Яковенко.