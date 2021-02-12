Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это произойдет, если ЕС продолжит вводить санкции против российской экономики.

Об этом Лавров рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Россия может разорвать отношения с ЕС после введения санкций

Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже ощутили неоднократно, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, – так,

– сказал Лавров.

Глава МИД уверяет, что якобы Россия не хочет быть изолированной от мира, однако она к этому должна быть готова. "Хочешь мира – готовься к войне", – заключил Лавров.

Смотрите фрагмент из интервью Лаврова:

Боррель заявил, что Россия не готова к диалогу

Отметим, что сейчас в ЕС готовят новые санкции против России из-за заключения Алексея Навального. По информации СМИ, ни одна страна-член евросообщества не выступает против такого шага.

Поездка верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву оказалась очень напряженный. Переговоры с Лавровым очень разочаровали Борреля. Он сообщил, что Кремль – к диалогу абсолютно не готов.