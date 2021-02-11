Санкции ЕС против РФ будут действовать до полного выполнения минских договоренностей, – Боррель
В Евросоюзе подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Как заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, Брюссель не отменит санкции против России до тех пор, пока Кремль не выполнит Минские договоренности.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом Боррель сообщил после заседания 7-го Совета Ассоциации Украина – ЕС 11 февраля.
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Этот месседж передали и главе МИД России Лаврову
Я еще раз заверил премьера Шмыгаля в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности,
– сказал Боррель.
В Евросоюзе отмечают: они не признают оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Боррель заверил, что Брюссель будет поддерживать усилия в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, формате ОБСЕ.
Боррель о продолжительности санкций
Продолжительность санкций остается привязанной к выполнению Минских соглашений,
– добавил верховный представитель ЕС.
В Брюсселе также заверили, что сотрудничество с Украиной является стратегически важным. А Соглашение об ассоциации – наиболее перспективное из всех партнеров ЕС.
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