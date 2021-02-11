В Евросоюзе подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Как заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, Брюссель не отменит санкции против России до тех пор, пока Кремль не выполнит Минские договоренности.

Об этом Боррель сообщил после заседания 7-го Совета Ассоциации Украина – ЕС 11 февраля.

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Этот месседж передали и главе МИД России Лаврову

Я еще раз заверил премьера Шмыгаля в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности,

– сказал Боррель.

В Евросоюзе отмечают: они не признают оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Боррель заверил, что Брюссель будет поддерживать усилия в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, формате ОБСЕ.

Боррель о продолжительности санкций

Продолжительность санкций остается привязанной к выполнению Минских соглашений,

– добавил верховный представитель ЕС.

В Брюсселе также заверили, что сотрудничество с Украиной является стратегически важным. А Соглашение об ассоциации – наиболее перспективное из всех партнеров ЕС.

Обратите внимание! 4 – 6 февраля Жозеп Боррель посещал с официальным визитом Москву. Однако переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым вышли очень напряженными. Сам глава дипломатии Евросоюза подчеркнул: переговоры с Россией – в тупике.