"Не кидати Донбас" у розмові з журналістами пообіцяв президент Росії Володимир Путін. Його прессекретарю довелося пояснювати, що ж глава Кремля мав на увазі.

Виявляється, Путін дуже сильно переймається долею російськомовних людей на території України: "Крім Росії їм допомогти нікому".

Цікава думка Росія йде всупереч цивілізації, тому Путіна ніхто не підтримає, – Гудков

Як у Кремлі пояснили заяву Путіна про Донбас

Речник Путіна Дмитро Пєсков – ясна річ, безпідставно – звинуватив Україну, що російськомовні на її території позбавлені соцзабезпечення.

Ви знаєте, що там живе багато росіян, російськомовних. Вони позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави – України, позбавлені доступу до будь-яких державних послуг,

– заявив Пєсков.

Ба більше, тільки, мовляв, Росія допомагає цим людям, надсилає гуманітарні конвої, "і буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому".

Насправді ж Україна, як і передбачено Конституцією, гарантує соціальне забезпечення усім без винятку своїм громадянам, де б вони не перебували та якою б мовою не спілкувалися.



Інша річ, що для отримання цього забезпечення мешканцям окупованих територій необхідно приїжджати на території, контрольовані українським урядом. Адже саме окупанти не дають змоги українцям отримувати державні послуги на Донбасі у себе вдома.



А як Росія допомагає Донбасу – добре бачать українські бійці на передовій, до яких ця смертоносна "гуманітарна допомога" щодня прилітає.

Що відомо про наміри Путіна "не кидати Донбас"

10 лютого Володимир Путін спілкувався з журналістами на закритій зустрічі. Однак деякі ЗМІ оприлюднили зміст розмови.

Зокрема, там глава Кремля заявляв, що "не кине Донбас, попри будь-що".

Хоча "російське літо" туди нести не поспішає – щонайменше доти, доки це не буде "в інтересах усіх росіян".

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