Александр Лукашенко опирался на помощь Владимира Путина и на его поддержку. Если бы в Беларуси этого не было, то этот режим не продержался бы так много времени.

В то же время самого Путина не поддержит никто. Такое мнение высказал в интервью экс-полковник Федеральной службы безопасности России Александр Гудков.

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Путина никто не поддержит

По его словам, Иосифа Сталина поддержали только потому, что тогда была эпоха диктаторов, шла мировая война. Мир просто был вынужден это делать в противовес Адольфу Гитлеру.

А Россию поддерживать никто не будет, потому что она идет поперек всего демократического и цивилизованного мира,

– отметил Гудков.

Отметим! Экс-полковник сообщил, что протест в России, несмотря на свою массовость, не является критичным для режима. В то же время Кремль их боится и с тревогой их ждет.

У Китая свои планы

Он сказал: "Да, ее может где-то там поддержать Китай. Например, на голосовании в ООН. Но он никогда не станет серьезно помогать России ни экономически, ни тем более в военном смысле".

У Китая свои планы на Россию, извиняюсь за цинизм. Поэтому никакой поддержки,

– отметил экс-полковник ФСБ.

Гудков также отметил, что Россию не поддержит и Иран. Ведь, во-первых, далеко. Во-вторых, не та мощь и сила. Он добавил: "Нет у Путина союзников и это вселяет определенную надежду. Даже Лукашенко не является его союзником".

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