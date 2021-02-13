Политолог Дмитрий Орешкин заявил, что протесты в России могут пойти по белорусскому сценарию, то есть утихнуть. Несмотря на это, мнения разных экспертов отличаются.

На протесты выходит довольно много вдумчивых людей, желающих политических свобод. Об этом в интервью сообщил экс-директор Федеральной службы безопасности России Александр Гудков.

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Кремль боится социальных протестов

По его словам, этот протест, несмотря на его массовость, не критичен для режима.

Кремль боится, опасается и с тревогой ждет возможных массовых низовых социальных протестов,

– отметил Гудков.

Он отметил, что в управлении страной есть ряд проблем:

экономика России разваливается;

рабочие места сокращаются;

доходы населения падают.

Поэтому, как сказал Гудков, низовое недовольство будет нарастать, а затем превратится в массовый и масштабный социальный протест. И если он сольется с политическим – вот это уже будет серьезно для режима.

Применение летального оружия против народа

Он подчеркнул, что это – испытание. Вполне возможно, что власть применит летальное оружие против народа.

Кстати! Александр Гудков также заявил, что режим президента России Владимира Путина в будущем, скорее всего, потерпит крах. Однако когда и как это произойдет – неизвестно.

"Пока они обходятся дубинками, электрошокерами, щитами, автозаками. Но в дальнейшем будут готовы стрелять", – также добавил Гудков.