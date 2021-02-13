Кремль боится протестов, но они не критичны, – Гудков
Политолог Дмитрий Орешкин заявил, что протесты в России могут пойти по белорусскому сценарию, то есть утихнуть. Несмотря на это, мнения разных экспертов отличаются.
Источник:"Обозреватель"
На протесты выходит довольно много вдумчивых людей, желающих политических свобод. Об этом в интервью сообщил экс-директор Федеральной службы безопасности России Александр Гудков.
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Кремль боится социальных протестов
По его словам, этот протест, несмотря на его массовость, не критичен для режима.
Кремль боится, опасается и с тревогой ждет возможных массовых низовых социальных протестов,
– отметил Гудков.
Он отметил, что в управлении страной есть ряд проблем:
- экономика России разваливается;
- рабочие места сокращаются;
- доходы населения падают.
Поэтому, как сказал Гудков, низовое недовольство будет нарастать, а затем превратится в массовый и масштабный социальный протест. И если он сольется с политическим – вот это уже будет серьезно для режима.
Применение летального оружия против народа
Он подчеркнул, что это – испытание. Вполне возможно, что власть применит летальное оружие против народа.
"Пока они обходятся дубинками, электрошокерами, щитами, автозаками. Но в дальнейшем будут готовы стрелять", – также добавил Гудков.
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