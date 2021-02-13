Політолог Дмитро Орєшкін заявив, що протести в Росії можуть піти за білоруським сценарієм, тобто вщухнути. Попри це, думки різних експертів відрізняються.

На протести виходить досить багато вдумливих людей, які бажають політичних свобод. Про це в інтерв'ю повідомив ексдиректор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Гудков.

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Кремль боїться соціальних протестів

За його словами, цей протест, попри його масовість, не критичний для режиму.

Кремль боїться, побоюється і з тривогою чекає можливих масових низових соціальних протестів,

– зазначив Гудков.

Він зауважив, що в управлінні країною є низка проблем:

економіка Росії розвалюється;

робочі місця скорочуються;

доходи населення падають.

Тому, як сказав Гудков, низове невдоволення наростатиме, а потім перетвориться на масовий і масштабний соціальний протест. І якщо він зіллється з політичним – ось це вже буде серйозно для режиму.

Застосування летальної зброї проти народу

Він наголосив, що це – випробування. Цілком можливо, що влада застосує летальну зброю проти народу.

До речі! Олександр Гудков тако заявив, що режим президента Росії Володимира Путіна у майбутньому, скоріше за все, зазнає краху. Однак коли та як це станеться – невідомо.

"Поки що вони обходяться кийками, електрошокерами, щитами, автозаками. Але надалі будуть готові стріляти", – також додав Гудков.