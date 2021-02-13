Кремль боїться протестів, але вони не критичні, – Гудков
Політолог Дмитро Орєшкін заявив, що протести в Росії можуть піти за білоруським сценарієм, тобто вщухнути. Попри це, думки різних експертів відрізняються.
Джерело:"Обозреватель"
На протести виходить досить багато вдумливих людей, які бажають політичних свобод. Про це в інтерв'ю повідомив ексдиректор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Гудков.
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Кремль боїться соціальних протестів
За його словами, цей протест, попри його масовість, не критичний для режиму.
Кремль боїться, побоюється і з тривогою чекає можливих масових низових соціальних протестів,
– зазначив Гудков.
Він зауважив, що в управлінні країною є низка проблем:
- економіка Росії розвалюється;
- робочі місця скорочуються;
- доходи населення падають.
Тому, як сказав Гудков, низове невдоволення наростатиме, а потім перетвориться на масовий і масштабний соціальний протест. І якщо він зіллється з політичним – ось це вже буде серйозно для режиму.
Застосування летальної зброї проти народу
Він наголосив, що це – випробування. Цілком можливо, що влада застосує летальну зброю проти народу.
"Поки що вони обходяться кийками, електрошокерами, щитами, автозаками. Але надалі будуть готові стріляти", – також додав Гудков.
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