Парламент Эстонии призвал ЕС ужесточить санкции в отношении России: причина
Парламент Эстонии призвал государства Европейского Союза на международном уровне ужесточить санкции против России. Это нужно сделать, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности относительно прав человека.
Источник:Парламент Эстонии
Институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Он не соответствовал стандартам и принципам Содружества. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.
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К чему призывали Эстония
Парламент Эстонии призвал членов Евросоюза:
- придерживаться единой политики при введении и выполнении санкций;
- сотрудничать по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и другими демократическими государствами.
Единая внешняя политика ЕС призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, согласно нашим общим демократическим ценностям,
– говорится в заявлении.
Учесть авторитарный настрой России
Также Рийгикогу (эстонский парламент) призвал государства-члены Европейского Союза привести политику в отношении России в соответствии с последними тенденциями. В то же время учесть:
► авторитарный настрой в России на протяжении последних лет;
► ее агрессивные внешнеполитические предпочтения.
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