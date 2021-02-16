Парламент Эстонии призвал государства Европейского Союза на международном уровне ужесточить санкции против России. Это нужно сделать, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности относительно прав человека.

Институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Он не соответствовал стандартам и принципам Содружества. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.

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К чему призывали Эстония

Парламент Эстонии призвал членов Евросоюза:

придерживаться единой политики при введении и выполнении санкций;

сотрудничать по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и другими демократическими государствами.

Единая внешняя политика ЕС призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, согласно нашим общим демократическим ценностям,

– говорится в заявлении.

Учесть авторитарный настрой России

Также Рийгикогу (эстонский парламент) призвал государства-члены Европейского Союза привести политику в отношении России в соответствии с последними тенденциями. В то же время учесть:

► авторитарный настрой в России на протяжении последних лет;

► ее агрессивные внешнеполитические предпочтения.

Отметим! Заявление в защиту гражданских свобод в России поддержали 62 парламентария, против проголосовали трое депутатов.