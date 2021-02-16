Парламент Естонії закликав ЄС посилити санкції щодо Росії: причина
Парламент Естонії закликав держави Європейського Союзу на міжнародному рівні посилити санкції проти Росії. Це потрібно зробити, щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема щодо прав людини.
Джерело:Парламент Естонії
Інститути ЄС повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту представника Євросоюзу Жозепа Борреля в Москву. Він не відповідав стандартам і принципам Співдружності. Про це мовиться у заяві, розміщеній на сайті парламенту.
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До чого закликали Естонія
Парламент Естонії закликав членів Євросоюзу:
- дотримуватися єдиної політики під час введення й виконання санкцій;
- співпрацювати щодо цього питання зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та іншими демократичними державами.
Єдина зовнішня політика ЄС покликана захищати інтереси держав-членів у міжнародних відносинах, згідно з нашими спільними демократичними цінностями,
– мовиться у заяві.
Врахувати авторитарний настрій Росії
Також Рійгікогу (естонський парламент) закликав держави-члени Європейського Союзу привести політику щодо Росії відповідно до останніх тенденцій. Водночас врахувати:
► авторитарний настрій у Росії упродовж останніх років;
► її агресивні зовнішньополітичні уподобання.
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