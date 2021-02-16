Парламент Естонії закликав держави Європейського Союзу на міжнародному рівні посилити санкції проти Росії. Це потрібно зробити, щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема щодо прав людини.

Інститути ЄС повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту представника Євросоюзу Жозепа Борреля в Москву. Він не відповідав стандартам і принципам Співдружності. Про це мовиться у заяві, розміщеній на сайті парламенту.

Зверніть увагу Треба захищати російськомовних: у Кремлі пояснили обіцянку Путіна "не кидати Донбас"

До чого закликали Естонія

Парламент Естонії закликав членів Євросоюзу:

дотримуватися єдиної політики під час введення й виконання санкцій;

співпрацювати щодо цього питання зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та іншими демократичними державами.

Єдина зовнішня політика ЄС покликана захищати інтереси держав-членів у міжнародних відносинах, згідно з нашими спільними демократичними цінностями,

– мовиться у заяві.

Врахувати авторитарний настрій Росії

Також Рійгікогу (естонський парламент) закликав держави-члени Європейського Союзу привести політику щодо Росії відповідно до останніх тенденцій. Водночас врахувати:

► авторитарний настрій у Росії упродовж останніх років;

► її агресивні зовнішньополітичні уподобання.

Зазначимо! Заяву на захист громадянських свобод у Росії підтримали 62 парламентарі, проти проголосували троє депутатів.