В России возобновились протесты в поддержку Навального: фото, видео
В России 14 февраля люди вышли на мирную акцию протеста из-за заключения оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии. Несмотря на холод, люди устроили цепи солидарности.
Источник:24 канал
Что происходит в России 14 февраля
Традиционно митинги начались в нескольких крупных городах России. По состоянию на 14:00 митинговали в Москве, Петербурге и Казани.
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Москва
В Москве на Старом Арбате в 14:00 началась акция "Цепь солидарности и любви". По состоянию на 14:30 в цепь выстроились почти 300 человек. Таким образом активисты поддерживают женщин-политзаключенных. Собравшиеся скандируют "любовь сильнее страха" и "свободу политзаключенным".
Не обошлось и без провокаций. На акцию в Москве пришел человек в каске с надписью NATO. Он раздавал участникам "доллары". Толпа скандировала "Ганьба".
Акция протеста в Москве / Фото из телеграм-канала Медуза – LIVE
Провокация на митинге в Москве: смотрите видео
Петербург
Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. Участницы выстроились в цепь на Воскресенской набережной возле памятника жертвам политических репрессий. В акции уже приняли участие около 60 человек.
Рядом стоит автомобиль видеонаблюдения полиции, но правоохранители акции не мешают.
Протесты в Петербурге: смотрите видео
Казань
А в центре Казани люди устроили митинг против задержаний и репрессий. Известно, что власти согласовали акцию на площади Тысячелетия, однако одним из условий было ограничить количество участников до 200 человек. Силовики даже установили рамки на площади и строго считали людей. "Коммерсант" сообщает, что всего на акцию пришли почти 1 000 человек.
В Казани после окончания согласованного митинга против репрессий задержали по меньшей мере 9 человек.
Задержание в Казани: смотрите видео
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День Валентина наложил отпечаток на традиционные акции протеста. К примеру, в некоторых городах активисты держали в руках воздушные шарики в виде сердца – главного атрибута праздника. А в Москве ребята дарят девушкам и женщинам цветы и теплый чай.
Участницы протеста делятся конфетами: смотрите видео
Заключение Навального: главное
- 17 января политик вернулся в Россию из Германии. В берлинской клинике оппозиционер длительное время лечился после отравления "Новичком".
- В аэропорту "Шереметьево" Навального задержали силовики. В отделении полиции ему была избрана мера пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Политика увезли в СИЗО "Матросская тишина".
- 2 февраля Навального приговорили к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Впрочем за решеткой оппозиционер проведет 2,8 года, поскольку часть срока он пробыл под домашним арестом.
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