В России 14 февраля люди вышли на мирную акцию протеста из-за заключения оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии. Несмотря на холод, люди устроили цепи солидарности.

Что происходит в России 14 февраля

Традиционно митинги начались в нескольких крупных городах России. По состоянию на 14:00 митинговали в Москве, Петербурге и Казани.

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Москва

В Москве на Старом Арбате в 14:00 началась акция "Цепь солидарности и любви". По состоянию на 14:30 в цепь выстроились почти 300 человек. Таким образом активисты поддерживают женщин-политзаключенных. Собравшиеся скандируют "любовь сильнее страха" и "свободу политзаключенным".

Не обошлось и без провокаций. На акцию в Москве пришел человек в каске с надписью NATO. Он раздавал участникам "доллары". Толпа скандировала "Ганьба".

Акция протеста в Москве / Фото из телеграм-канала Медуза – LIVE

Провокация на митинге в Москве: смотрите видео

Петербург

Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. Участницы выстроились в цепь на Воскресенской набережной возле памятника жертвам политических репрессий. В акции уже приняли участие около 60 человек.

Рядом стоит автомобиль видеонаблюдения полиции, но правоохранители акции не мешают.

Протесты в Петербурге: смотрите видео

Казань

А в центре Казани люди устроили митинг против задержаний и репрессий. Известно, что власти согласовали акцию на площади Тысячелетия, однако одним из условий было ограничить количество участников до 200 человек. Силовики даже установили рамки на площади и строго считали людей. "Коммерсант" сообщает, что всего на акцию пришли почти 1 000 человек.

В Казани после окончания согласованного митинга против репрессий задержали по меньшей мере 9 человек.

Задержание в Казани: смотрите видео

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День Валентина наложил отпечаток на традиционные акции протеста. К примеру, в некоторых городах активисты держали в руках воздушные шарики в виде сердца – главного атрибута праздника. А в Москве ребята дарят девушкам и женщинам цветы и теплый чай.

Обратите внимание! На 20:00 в России запланирована необычная акция "Любовь сильнее страха". Планируется, что в темное время суток люди начнут зажигать фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывать свечи в форме сердца.

Участницы протеста делятся конфетами: смотрите видео

Заключение Навального: главное