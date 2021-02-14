Сейчас Юлия Навальная является первой претенденткой на роль лидера российской оппозиции. Однако для этого ей нужно иметь не только громкую фамилию, но и четкую программу действий.

Политолог Николай Сванидзе заявил, что первым человеком, который может заменить Алексея Навального на посту главы российской оппозиции, является его жена – Юлия. Для этого у нее есть необходимый потенциал.

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В то же время в списке претендентов есть и другие люди.

Кто еще может заменить Навального

Дмитрий Гудков (экс-депутат Госдумы);

Илья Яшин (депутат);

Лев Шлосберг (журналист и член партии "Яблоко").

Обратите внимание! По мнению Сванидзе, большой потенциал возглавить российскую оппозицию имеет журналист Юрий Дудь. Однако пока он не заявлял о своем желании стать политиком.

Что еще говорят политологи

Политолог Марат Баширов считает, что Навальную будут пытаться втянуть в политику из-за громкой фамилии. Жена оппозиционера действительно может выбрать такой путь.

В то же время для этого нужна не только фамилия Навальная, но и четкая программа и риторика, чего мы пока не видим,

– заметил Баширов.

Что известно о Юлии Навальной