Как Тихановская: Навальная может возглавить российскую оппозицию, – политолог
Сейчас Юлия Навальная является первой претенденткой на роль лидера российской оппозиции. Однако для этого ей нужно иметь не только громкую фамилию, но и четкую программу действий.
Источник:URA.RU
Политолог Николай Сванидзе заявил, что первым человеком, который может заменить Алексея Навального на посту главы российской оппозиции, является его жена – Юлия. Для этого у нее есть необходимый потенциал.
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В то же время в списке претендентов есть и другие люди.
Кто еще может заменить Навального
- Дмитрий Гудков (экс-депутат Госдумы);
- Илья Яшин (депутат);
- Лев Шлосберг (журналист и член партии "Яблоко").
Что еще говорят политологи
Политолог Марат Баширов считает, что Навальную будут пытаться втянуть в политику из-за громкой фамилии. Жена оппозиционера действительно может выбрать такой путь.
В то же время для этого нужна не только фамилия Навальная, но и четкая программа и риторика, чего мы пока не видим,
– заметил Баширов.
Что известно о Юлии Навальной
- По образованию Навальная – экономист. Она училась в Российском экономическом университете имени Плеханова. Впоследствии стажировалась за границей. Некоторое время работала в одном из московских банков.
- С Алексеем Навальным Юлия познакомилась в 1998 году во время отдыха в Турции.
- В 2000 году Юлия и Алексей поженились.
- Сейчас чета Навальных воспитывает 2 детей: дочь Дарью и сына Захара.
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