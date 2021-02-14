Наразі Юлія Навальна є першою претенденткою на роль лідерки російської опозиції. Однак для цього їй потрібно мати не лише гучне прізвище, але й чітку програму дій.

Політолог Микола Сванідзе заявив, що першою людиною, яка може замінити Олексія Навального на посту очільника російської опозиції, є його дружина – Юлія. Для цього у неї є необхідний потенціал.

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Водночас у списку претендентів є й інші люди.

Хто ще може замінити Навального

Дмитро Гудков (ексдепутат Держдуми);

Ілля Яшин (депутат);

Лев Шлосберґ (журналіст та член партії "Яблуко").

Зверніть увагу! На думку Сванідзе, великий потенціал очолити російську опозицію має журналіст Юрій Дудь. Однак наразі він не заявляв про своє бажання стати політиком.

Що ще кажуть політологи

Політолог Марат Баширов вважає, що Навальну намагатимуться втягнути у політику через гучне прізвище. Дружина опозиціонера справді може обрати такий шлях.

Водночас для цього потрібне не лише прізвище Навальна, але і чітка програма та риторика, чого ми поки не бачимо,

– зауважив Баширов.

Що відомо про Юлію Навальну