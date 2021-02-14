Як Тихановська: Навальна може очолити російську опозицію, – політолог
Наразі Юлія Навальна є першою претенденткою на роль лідерки російської опозиції. Однак для цього їй потрібно мати не лише гучне прізвище, але й чітку програму дій.
Джерело:URA.RU
Політолог Микола Сванідзе заявив, що першою людиною, яка може замінити Олексія Навального на посту очільника російської опозиції, є його дружина – Юлія. Для цього у неї є необхідний потенціал.
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Водночас у списку претендентів є й інші люди.
Хто ще може замінити Навального
- Дмитро Гудков (ексдепутат Держдуми);
- Ілля Яшин (депутат);
- Лев Шлосберґ (журналіст та член партії "Яблуко").
Що ще кажуть політологи
Політолог Марат Баширов вважає, що Навальну намагатимуться втягнути у політику через гучне прізвище. Дружина опозиціонера справді може обрати такий шлях.
Водночас для цього потрібне не лише прізвище Навальна, але і чітка програма та риторика, чого ми поки не бачимо,
– зауважив Баширов.
Що відомо про Юлію Навальну
- За освітою Навальна – економіст. Вона навчалася у Російському економічному університеті імені Плеханова. Згодом стажувалася за кордоном. Певний час працювала в одному з московських банків.
- З Олексієм Навальним Юлія познайомилася у 1998 році під час відпочинку у Туреччині.
- У 2000 році Юлія та Олексій одружилися.
- Наразі подружжя Навальних виховує 2 дітей: доньку Дарину та сина Захара.
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